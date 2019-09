Steinlawine bei Kaprun erfasst 5 Menschen, 1 Toter

Der Stausee Moserboden bei Kaprun im Pinzgau Bild: picturedesk.com/APA (Symbolbild)

In der Nähe des Stausees Moserboden bei Kaprun im Salzburger Pinzgau ist am Mittwoch eine Steinlawine abgegangen. Dabei wurden mehrere Personen erfasst, es gibt ein Todesopfer.

Der Vorfall ereignete sich gegen 13.40 Uhr im Bereich des Stausees Moserboden bei Kaprun.



Ersten Informationen zufolge wurden fünf Menschen von einer Steinlawine getroffen. Laut Polizei kam dabei eine Person ums Leben, vier weitere wurden verletzt.



Ob noch weitere Personen von dem Unglück betroffen sind, ist Gegenstand der Ermittlungen.



Hubschrauber im Einsatz







Alle notwendigen Einsatzkräfte und Behördenvertreter sind von dem Vorfall in Kenntnis, am Weg oder bereits am Einsatzort, so die Polizei.



Drei Hubschrauber der Polizei und Rettung befinden sich im Einsatz. Ein KID-Team des Roten Kreuzes wurde für die Betroffenen entsandt. (wil)