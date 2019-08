Vor 1 ' Stausee verliert Wasser, Fische werden umgesiedelt

So sieht der See jetzt aus, bald hat er kein Wasser mehr. Bild: Kein Anbieter/Wikipedia/Ulrichulrich [CC BY 3.0]

Wegen Wartungsarbeiten muss das Wasser aus dem Stausee Thurnberg in Krumau am Kamp (Bez. Krems) bis Oktober abgelassen werden.

Aus dem großen Stausee Thurnberg bei Krumau wird in wenigen Wochen ein Flüsschen. Wie die EVN bekannt gab, muss die Anlage saniert werden. Dafür muss der Stausee bis Oktober komplett geleert werden. Die im Wasser lebenden Fische sollen gefangen und aufbewahrt werden, ehe sie nach Fertigstellung der Arbeit wieder zurück dürfen.



Nötig sind vor allem Arbeiten an den Schoten ganz unten an der Staumauer. Diese müssen erneuert und abgesichert werden – wenn der See voll ist, ist das nicht möglich. Bis Jahresende sollen die Arbeiten dann abgeschlossen sein und der See wird neu befüllt.



Der Kamp soll von der Maßnahme nicht betroffen sein, es fließt auch während der See keiner mehr ist, dieselbe Menge Wasser ins Kamptal. Dieses fließt in der Mitte des abgelassenen Stausees und soll die Arbeiten im trocken gelegten Bereich nicht beeinflussen. (min)