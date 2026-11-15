i Stefan Mross ARD/Erste Überraschendes Comeback Jetzt ist es fix! Stefan Mross kehrt ins TV zurück Schlagerstar Stefan Mross kehrt mit gleich drei Auftritten ins Fernsehen zurück. Dabei wagt er sich auch abseits der gewohnten Schlagerbühne. Von Heute Entertainment 15.11.2026, 14:04 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Gute Nachrichten für alle Fans von Stefan Mross: Nach einer längeren Pause kehrt der beliebte Entertainer wieder ins TV zurück. Gleich drei Auftritte stehen bereits fest - und die zeigen den Schlagerstar von ganz unterschiedlichen Seiten.

Den Anfang macht Mross am 3. Dezember 2026 als Gast in Giovanni Zarrellas "Die große Weihnachtsshow". Was er dort genau machen wird, ist noch geheim. Ob er selbst auf der Bühne einen Song performt oder am Spendentelefon Platz nimmt, bleibt vorerst offen.

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Wie Promiflash berichtet, tritt der dreifache Vater anschließend in einer ARD-Quizsendung mit Moderatorin Carmen Nebel auf. Dort rät er im Team gegen ein gegnerisches Team. Wann genau die Folge ausgestrahlt wird, ist allerdings noch nicht bekannt.

Auch bei "Wenn die Musi spielt" dabei

Am 23. Januar 2027 folgt dann der dritte bestätigte Auftritt: Stefan Mross wird bei "Wenn die Musi spielt" zu sehen sein. Damit präsentiert sich der Entertainer binnen kurzer Zeit in drei völlig verschiedenen Sendeformen - einem weihnachtlichen Festprogramm, einer Rateshow sowie einer traditionellen Schlagersendung.

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Ob er auch bei Florian Silbereisens "Adventsfest" oder beim "Silvester-Schlagerbooom" dabei sein wird, ist bislang nicht bestätigt. Fest zugesagt sind also nur die drei genannten Termine. Doch nicht nur im TV-Programm hat der ehemalige "Immer wieder sonntags"-Moderator zur Weihnachtszeit alle Hände voll zu tun - im Dezember bricht er auch auf eine Weihnachtstournee auf.