i "Immer wieder Sonntags Arena" APA-Images / dpa / Philipp von Ditfurth Bitteres Ende für Schlagershow "Immer wieder sonntags"- Arena wird abgerissen! Die Freiluftarena der ARD-Schlagershow "Immer wieder sonntags" im Europa-Park wird abgerissen. Comeback-Hoffnungen sind damit Geschichte. Von Heute Entertainment 25.11.2026, 18:48 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Schlechte Nachrichten für alle Schlagerfans: Die legendäre Freiluftarena im Europa-Park in Rust bei Freiburg, in der jahrelang die beliebte Sendung "Immer wieder sonntags" produziert wurde, wird zurückgebaut.

Stefan Mross (50) moderierte die Show mehr als 20 Jahre lang. Regelmäßig schalteten Millionen Zuschauer ein. Doch im September war endgültig Schluss.

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Wie Bild.de berichtet, haben mehrwöchige Verhandlungen über ein Weiterleben der Show in Rust zu keiner Einigung geführt. Eine Sprecherin des Europa-Parks bestätigte das endgültige Aus.

ARD strich Sendung aus Spargründen

Die ARD hatte die Traditionssendung aus Spargründen gestrichen. In diesem Jahr liefen noch 13 Live-Ausgaben im Ersten, die letzte Anfang September.

In den vergangenen Wochen hatte Stefan Mross in sozialen Medien Videos gepostet und damit Comeback-Gerüchte angeheizt. Für eine Stellungnahme war er zunächst nicht erreichbar.

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Was nach dem Abriss der Arena mit dem Areal passiert, teilte der Europa-Park bisher nicht mit.