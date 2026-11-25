i Eric Stehfest wird erneut Papa: Ex Edith äußert sich dazu Instagram Ihre Kinder mussten schweigen Eric Stehfest wird Papa – Ex erfuhr es auf TikTok Eric Stehfest (37) erwartet mit seiner Freundin Sarah Scheil ein Kind. Seine Ex Edith erfuhr davon auf TikTok – seine Kinder wussten es längst. Von Heute Entertainment 25.11.2026, 08:34 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der ehemalige GZSZ-Star Eric Stehfest und seine Partnerin Sarah Scheil werden Eltern. Mit einem emotionalen Instagram-Video machte der 37-Jährige die Schwangerschaft öffentlich. Für das Paar ist es das erste gemeinsame Kind.

Seine Ex-Frau Edith Stehfest (31) erfuhr von den Baby-News allerdings nicht persönlich – sondern über TikTok. In einem Video auf der Plattform schilderte sie, wie sie die Nachricht aufnahm. Trotz der ungewöhnlichen Umstände gratulierte sie.

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"Es gibt News. Meine Kinder bekommen Geschwisterchen. Und ich bin nicht die Mama. Wie geht das nur? Natürlich. Der Papa, der wird wieder Vater. An dieser Stelle erst einmal wunderbar, weil, wenn er was kann, dann ist es, süße Kinder zu machen – herzlichen Glückwunsch dazu", heißt es auf promiflash.de.

Kinder wussten längst Bescheid

Besonders brisant: Die gemeinsamen Kinder von Eric und Edith wussten schon länger von der Schwangerschaft. Als Edith am Sonntag mit ihren Kindern zusammensaß und ihr Sohn das Video ansah, fragte sie: "Ihr bekommt ein Geschwisterchen. Wie schön. Wusstet ihr das?" Die Antwort: "Wir wussten das schon länger. Wir durften es dir nicht sagen."

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Die Tochter reagierte gelassen auf die Neuigkeit. Sie meinte nur: "Ja, wird bestimmt eh ein Junge" – und ging. Für die Patchworkfamilie wird es insgesamt das fünfte Kind sein. Die Geburt ist für 2027 geplant.