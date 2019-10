FPÖ-Mandatar schämt sich nicht für NS-Liederbuch

Nach der neuerlichen Liederbuch-Affäre - dieses Mal in der Steiermark - fordern SPÖ und Neos Konsequenzen. Muss FPÖ-Spitzenkandidat Kunasek zurücktreten?

"Dafür werde ich mich NIEMALS schämen"

ÖVP: "Steiermark in schlechtem Licht"

SPÖ: "Skandalös"

Neos: Klares Nein zu Schwarz-Blau

Rund drei Wochen vor der steirischen Landtagswahl ist ein Liederbuch einer Burschenschaft mit einschlägigen Passagen aufgetaucht ( "Heute.at" hat berichtet ). Es ist mutmaßlich der Burschenschaft "Pennales Corps Austria zu Knittelfeld" zuzuordnen. Pikant: Wolfgang Zanger ist nicht nur Mitglied in der Burschenschaft, sondern auch FPÖ-Nationalratsabgeordneter und Teil des Landesparteipräsidiums der steirischen Freiheitlichen.Auf seiner Facebook-Seite postete er einen trotzigen Kommentar: "Das sind Lieder, die meine Eltern gesungen haben. Dafür werde ich mich NIEMALS schämen und auch nicht rechtfertigen!!!"Der steirische FPÖ-Chef Mario Kunasek distanziert sich hingegen klar vom Liederbuch , da es nichts mit seiner Partei zu tun habe: Die veröffentlichten Inhalte "sind widerlich" und werden "kategorisch abgelehnt".Natürlich liefert die (neuerliche) blaue Liederbuch-Affäre drei Wochen vor der steirischen Landtagswahl den Gegenparteien eine Steilvorlage. Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer (ÖVP) erwartet sich "unmissverständliche Handlungen, bevor die Steiermark in ein schlechtes Licht gerückt wird". Solche Nachrichten schadeten der ganzen Gesellschaft und dem Land.Auch die grüne Spitzenkandidatin Sandra Krautwaschl fordert FP-Landeschef Kunasek per Aussendung auf, in seiner Partei für Ordnung zu sorgen."Der Nazi-Mief in der FPÖ Steiermark ist unfassbar!", zeigt sich auch die Vorsitzende der Sozialistischen Jugend Steiermark, Maja Höggerl, über den neuerlichen, blauen Liederbuchskandal Maja Höggerl empört und fordert den Rücktritt Kunaseks. "Erst der Identitären-Skandal in Graz, dann die Entgleisung des RFJ Steiermark und heute ‚Heil-Hitler-Liedtexte'. In der Steiermark gibt es keinen Platz für Nazi-Verherrlicher und all jene, die sie decken", so Höggerl.Auch SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch fordert FPÖ-Chef Norbert Hofer auf, endlich von seinem Durchgriffsrecht Gebrauch zu machen. "Wenn ein Nationalratsabgeordneter der FPÖ sagt, er könne sich nicht von antisemitischem und NS-verherrlichendem Gedankengut distanzieren, nur weil er es nicht selbst niedergeschrieben habe, so ist das skandalös und nicht zu dulden."Auch NEOS Spitzenkandidat Niko Swatek fordert, sollten sich die Meldungen bestätigen, personelle Konsequenzen bei den Freiheitlichen. Darüber hinaus erwartet er von Landeshauptmann Herbert Schützenhöfer klare Worte. "Die ÖVP muss sich die Frage stellen, ob man mit einer antisemitischen und rassistischen Partei zusammenarbeiten kann. Ich erwarte mir, dass der Landeshauptmann dann auch eine Schwarz-Blaue Koalition ausschließt", so Swatek, der an den Schulterschluss von ÖVP und FPÖ bei den vorgezogenen Neuwahlen erinnert.