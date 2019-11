Rückenwind für Türkis-Grün in Wien

Die ÖVP hat den nächsten Erdrutschsieg errungen. Sie nahm der SPÖ in der Steiermark Platz eins um gleich 13,1 Prozent ab. Mit dem Einzug der Neos sind im Landtag erstmals sechs Parteien vertreten.

Als er seiner Familie dankte, blieb die Stimme weg, Tränen kamen. Hermann Schützenhöfer hat für seine VP die Steiermark geholt , die SP (erstmals seit 2004) auf Platz zwei verwiesen. Abstand: über 13 Prozentpunkte (!).Der Mann, dem er das (auch) zu verdanken hat, stand neben ihm und grinste – Ex-Kanzler Sebastian Kurz. Für ihn ist das Ergebnis ein Rückenwind in den Verhandlungen mit den Grünen in Wien.2015 hatte SP-Chef Franz Voves der zweitplatzierten VP den Landeshauptmann- Sessel überlassen. Diesmal legte sie um 7,6 Prozentpunkte auf 36 Prozent zu. Bei der Nationalratswahl hatten 38,9 Prozent türkis gewählt.Viel Luft nach oben, aber die FPÖ auf Distanz gehalten hat die SPÖ mit Michael Schickhofer. Mit 22,9 Prozent erreichte sie um 3,7 Prozentpunkte mehr als bei der Nationalratswahl.Die FPÖ wurde brutal erwischt, verlor 9,4 Prozent und liegt nur mehr bei 17,3 Prozent und damit ungefähr auf dem Niveau der Nationalratswahl (18,5 Prozent).Der grüne Erfolgslauf geht auch in der Grünen Mark weiter. 5,5 Prozentpunkte Zuwachs, erstmals ist man zweistellig.Die Steiermark bleibt ein gutes Pflaster für die Kommunisten: 6,1 Prozent (+ 1,8 Prozent).Erstmals schaffen es die Neos mit 5,4 Prozent in den Landtag, freuen sich über Gewinne bei der vierten Wahl in Folge.Türkis kann mit Rot oder Blau regieren (mit Grün allein geht sich nicht aus).Das SP-Ergebnis wird die Debatte um Rendi-Wagner wohl nicht stoppen. Schon am Montag geht es weiter.