Betrug mit Teppichen: Polizei sucht Geschädigte

Betrügerpaar aus Liezen (Steiermark) bot an, hochwertige Teppiche auf Kommission zu verkaufen, war aber später nicht mehr erreichbar. Jetzt sucht die Polizei nach möglichen Geschädigten.

Suche nach Geschädigten

Die 40-jährige Geschäftsführerin aus Ungarn sowie ein 47-jähriger Österreicher stehen im Verdacht, seit 2017 über eine von ihnen betriebene Teppich-Firma im Bezirk Liezen zahlreiche hochpreisige Teppiche betrügerisch erlangt zu haben. Das Paar bot ihren Opfern, meist Pensionisten, über Werbeinserate und Postwurfsendungen an, deren Teppiche auf Kommission zu verkaufen. In der Folge waren jedoch weder die Firma, noch die agierenden Personen erreichbar. Auch von den Teppichen oder etwaigen Erlösen aus einem Verkauf fehlte vorerst jede Spur.Ermittler des Landeskriminalamtes stellten im August insgesamt 116 Teppiche am ehemaligen Firmensitz in Liezen sicher. Rund 40 Stück konnten bereits ihren ursprünglichen Eigentümern zugeordnet werden. Derzeit sind jedoch lediglich rund 20 Opfer namentlich bekannt.Die Tatverdächtigen zeigten sich bisher nicht geständig. Die Ermittlungen diesbezüglich dauern noch an.