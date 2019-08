Überholmanöver geht schief: 57-Jähriger verletzt

Montagmorgen kam es bei einem Überholmanöver auf der B320 Ennstal Straße in Richtung Gröbming zu einem schweren Unfall.

Kurz vor 5:30 Uhr fuhr ein 57-Jähriger aus dem Bezirk Liezen mit seinem Auto auf der B320 Ennstal Straße in Richtung Gröbming. Als er auf Höhe der Ortsumfahrung Stainach einen vor ihm fahrenden Grazer überholt, prallt er plötzlich gegen das Heck des 28-Jährigen, der ebenso in diesem Moment zum Überholen eines vor ihm fahrenden Lkw angesetzt hat.Dabei gerät der 57-Jährige mit seinem Wagen ins Schleudern, überschlägt sich und kommt in einer Wiese zu liegen.Einsatzkräfte der Feuerwehren Stainach und Unterburg befreien den schwer verletzten 57-Jährigen aus seinem Fahrzeug. Ein Notarzt sorgt für die medizinische Erstversorgung, danach wird der Mann vom Roten Kreuz ins Landeskrankenhaus Rottenmann-Bad Aussee eingeliefert. Der 28-Jährige blieb unverletzt. (jd)