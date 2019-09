Motocross-Fahrer bohrt sich bei Sturz Ast in Hals

Auf der Motocross-Geschicklichkeitsstrecke am Salzstiegl (Steiermark) kam es am Sonntagnachmittag zu einem schweren Unfall.

Der Oststeirer fuhr laut Polizei gegen 14:30 Uhr mit seinem Trial-Motorrad in einem steilen Waldstück bergauf, als er offenbar einen Ast übersah. Beim Anprall soll sich dieser teilweise in den Schulter- und Halsbereich des 26-Jährigen gebohrt haben. Andere Trial-Fahrer leisteten sofort Erste Hilfe und setzten die Rettungskette in Gang.Nach einer Erstversorgung durch die Freiwillige Feuerwehr Hirschegg, wurde der Motocross-Fahrer mit dem Rettungshubschrauber C12 ins Landeskrankenhaus Graz geflogen. Ein Fremdverschulden liegt laut Polizei nicht vor.