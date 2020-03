Musikerin (25) aus OÖ singt Mutmach-Song

Dass man auch in Zeiten der Corona-Krise kreativ sein kann, zeigen derzeit viele Menschen. Etwa die Musikerin Kim Lindner, die einen Song voll Hoffnung komponierte.

Und das antwortete Haimbuchner

Vom Erfolg überrascht

Die in Steinhaus (Bez. Wels-Land) lebende 25-jährige Musikerin muss, wie wir alle gerade, sehr viel Zeit in ihren eigenen vier Wänden verbringen.Seit einem halben Jahr lebt sie in ihrer neuen Wohnung, und nun wählte sie einen ungewöhnlichen Weg, um ihre neues Mutmach-Lied zu verbreiten.Sie wandte sich an LH-Stv. Manfred Haimbuchner (FPÖ), der aus Steinhaus stammt und schrieb folgenden Brief zu ihrem Video.Haimbuchner freute sich natürlich über den Brief und das Lied, stellte es gleich auf seine Facebook-Seite (dort wurde es schon mehr als 1.000 Mal geteilt) und schrieb dazu:Dass Lindner mit ihrem Lied einen Nerv getroffen hat, sieht man daran, dass kurze Zeit später auch Landeshauptmann Thomas Stelzer das Video von Kim Lindner auf seiner Seite postete.Im Gespräch mitzeigt sich die Musikerin vom Erfolg überrascht. "Damit haben wir nicht gerechnet, dass das so durch die Decke gehen wird", sagt sie.Dabei war das ganze ein "Schnellschuss". "Wir haben am Donnerstag die Idee gehabt. Freitag und Samstag haben wir am Text und der Melodie gefeilt", so Lindner. Am Samstag wurden dann die Freunde in die Pflicht genommen. "Die mussten schnell ihre Videos machen", lacht die junge Frau aus Steinhaus. Am Sonntag war das Video dann fertig.Besondere Zeiten verlangen eben besondere Kreativität…