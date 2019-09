Steinwurf auf BMW von Politikerin: Mann gefasst

Zehn-Zentimeter-Loch in Windschutzscheibe: Geschoß schlug in BMW von Tullner Stadträtin ein. Bild: privat

Ermittlungserfolg nach der Wurf-Attacke auf das Auto einer Tullner VP-Stadträtin: Die Polizei forschte einen 20-Jährigen aus!

Ermittlungserfolg nach dem Anschlag auf den BMW von Tullns VP-Stadträtin Susanne Stöhr-Eißert: Die Polizei konnte einen 20-Jährigen aus dem Bezirk Krems-Land ausforschen.



Wie berichtet hatte die Politikerin am 31. August ihren Sohn am Fußballplatz in Krems-Stein angefeuert. Nach dem Match setzte sie sich ans Steuer ihres 325er BMW, am Beifahrersitz nahm der Schwiegervater Platz. Bei der Fahrt auf der B3 Richtung City Krems plötzlich ein lauter Knall: Von einer Fuß- und Radbrücke aus hatte ein vorerst Unbekannter einen Stein auf den Wagen geworfen.



Auf Höhe des Rückspiegels schlug das Geschoß ein großes Loch in die Windschutzscheibe. Die an der Universität für Bodenkultur tätige Susanne Stöhr-Eißert blieb ruhig, stellte den BMW an der erstmöglichen Haltegelegenheit ab. Beide Insassen blieben unverletzt.



„Ich bin froh und erleichtert, dass der Steinewerfer gefasst wurde. Es gab nachweislich zumindest ein weiteres Opfer. Danke auch an die mediale Berichterstattung", so Susanne Stöhr-Eißert. Der geständige 20-Jährige wird wegen Sachbeschädigung und Gefährdung der körperlichen Sicherheit angezeigt. Er war Sonntagabend einvernommen worden, die Ermittlungen zu den Hintergründen laufen noch.