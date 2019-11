Mann bei Schleifarbeiten von Teilen getroffen - tot

Schrecklicher Unfall in Laßnitzhöhe: Ein 65-jähriger Mann kam bei Schleifarbeiten in seinem Haus ums Leben.

Aus nächster Nähe in die Brust getroffen

Ein 65-jähriger Steirer führte am Freitag in seinem Haus Schleifarbeiten durch. Als plötzlich die Scheibe zerbrach, trafen die Teile den Mann in der Brust. Er dürfte auf der Stelle tot gewesen sein.Wie die "Kronen Zeitung" berichtet, ereignete sich der Unfall bereits am Freitag gegen 12.30 Uhr. Der 65-Jährige arbeitete mit einem Multifunktionswerkzeug, zu dem auch ein Winkelschleifer gehört. Plötzlich barst die Schleifscheibe.Durch die enorme Geschwindigkeit flogen Teile des gekörnten Materials durch die Luft und trafen den Steirer aus nächster Nähe zweimal in die Brust.Für den 65-Jährigen kam jede Hilfe zu spät. Der Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen.