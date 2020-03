"Sind nicht infiziert": Steirer feierten bis Polizei kam

Corona-Zwischenfall im Bezirk Weiz: Eine Geburtstagsfeier musste von der Polizei aufgelöst werden, alle Partygäste wurden angezeigt.

In Markt-Hartmannsdorf im Bezirk Weiz (Steiermark) feierten mehrere Personen eine Geburtstagsparty. Nachbarn alarmierten die Polizei.Vor Ort stellten die Beamten im Nebengebäude eines Hauses eine Gruppe von Personen fest. Dabei handelte es sich um einen 40-jährigen Oststeirer sowie zumindest acht weitere Familienangehörige, Freunde und Bekannte. Die nicht im selben Haushalt lebenden Personen feierten den runden Geburtstag des Hausbesitzers, wobei offensichtlich auch der Mindestabstand nicht eingehalten und Alkohol konsumiert wurde.In der Folge beschimpften die Partygäste die einschreitenden Polizisten. Diese konnten eine Eskalation der Situation vermeiden, wodurch die Versammlung letztlich auch ohne weitere Zwischenfälle beendet wurde.Als Begründung für die Feier gaben die Personen an, ohne Bedenken feiern zu können, da sie ohnehin nicht mit dem Coronavirus infiziert seien. Die Personen wurden hinsichtlich des Verdachts der Verwaltungsübertretung an die Bezirksverwaltungsbehörde angezeigt.