Steirer verbringt Ostern wegen Widerstands in Haft

Gleich zweimal innerhalb weniger Stunden mussten Polizeibeamte in Seiersberg zur Wohnung eines 43-Jährigen ausrücken. Beim zweiten Mal wurde der Mann aggressiv.

Ein 43-Jähriger muss dieses Ostern in der Grazer Justizanstalt verbringen. Gleich zweimal innerhalb weniger Stunden musste die Polizei an der Wohnadresse des Mannes vorstellig werden. Am Abend des Karsamstags wurde eine Streife wegen einer Lärmerregung alarmiert. Bei der Nachschau wurden die Beamten vom 43-Jährigen verbal äußerst aggressiv attackiert. Nach mehrfacher Abmahnung konnte der gesetzmäßige Zustand allerdings wiederhergestellt werden.Doch die Belehrung durch die Beamten wirkte offenbar nur einige Stunden nach. Denn bereits am Sonntagmorgen ging erneut ein Anruf bei der Polizei ein, die erneut ausrücken musste. Nachdem sich der Beschuldigte nicht beruhigte und immer aggressiver wurde, musste die Festnahme ausgesprochen werden. Der 43-jährige Steirer leistete dabei körperlichen Widerstand. Der Beschuldigte wurde angezeigt und in die Justizanstalt Jakomini eingeliefert. Somit verbringt der 43-Jährige heuer Ostern in Haft.