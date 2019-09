Steirer schießt auf Polizei - festgenommen

Der 50-Jährige, der in der Nähe von Gnas (Steiermark) mehrmals auf ein Polizeiauto geschossen hat, wurde festgenommen. Niemand verletzt.

Der 50-Jährige hat am Donnerstagabend gegen 18 Uhr in Burgfried (Südoststeiermark) mit einer Pistole von seinem Balkon aus auf ein Polizeiauto geschossen und sich danach in seinem Haus verschanzt.Laut letztem Ermittlungsstand soll der Südoststeirer seinen Suizid angekündigt haben, seine Lebensgefährtin hatte daraufhin die Polizei verständigt. Nach Eintreffen der ersten Streife hat der 50-Jährige rund 30 Minuten lang unzählige Male geschossen. Wie oft er dabei etwas getroffen und beschädigt hat, konnte nicht gesagt werden.Die Polizei-Sondereinheit Cobra und ein Hubschrauber des Innenministeriums wurden als Unterstützung hinzugezogen.Um 20:20 Uhr twitterte die Landespolizeidirektion Steiermark schließlich: