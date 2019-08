Austro-Arzt noch vor Ankunft in Hotel überfallen

Peter F. sollte bei Parapanamericanos behinderte Sportler betreuen. Wegen seiner Uhr wurde er direkt vor seinem Hotel überfallen und angeschossen.

Der gebürtige Steirer Peter F. war in die peruanische Hauptstadt Lima gereist, um im Rahmen der Parapanamerikanischen Spiele für einen deutschen Prothesenhersteller behinderte Sportler zu betreuen.Doch schon kurz nach seiner Ankunft in den frühen Morgenstunden am Dienstag musste der Arzt, der aktuell in Deutschland lebt, bereits in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Er konnte nicht einmal den Shuttle-Bus verlassen, schon wurde er direkt vor seinem Hotel von einem brutalen Trio überfallen.Die drei Räuber, die bereits wegen zahlreicher Uhrendiebstähle amtsbekannt sein sollen, hatten es offenbar auf die teure Rolex des Arztes abgesehen. Diese werden laut dem Nachrichtenportal "El Comercio" auf dem Schwarzmarkt um bis zu 5.000 US-Dollar verschachert.Mit einem Motorrad rauschten die Ganoven heran, zwei von ihnen zückten Waffen und bedrohten erst einen anderen Reisenden in der Hotel-Lobby, der mit demselben Bus angekommen war. Als er an dessen Arm aber keine Luxus-Uhr entdecken konnte, schlug er sein Opfer nieder und ging auf den Steirer los.Doch dieser wollte seine Uhr nicht einfach hergeben. Als er sich zur Wehr setzte, soll ein 22-jähriger Venezuelaner insgesamt fünf Schüsse abgegeben haben. Ausgerechnet aus einer Pistole österreichischen Fabrikats, welche vor drei Jahren aus einer Polizeiwache in der Nachbargemeinde Callao gestohlen worden war.Eine der Kugeln traf den Arzt ins rechte Bein. Daraufhin flüchtete das Trio – ohne ihre Beute – auf dem Motorrad. Einer von ihnen, der 22-jährige Schütze, konnte schließlich von der Polizei gestellt werden. Peter F. musste mit einer blutenden Wunde in ein Spital eingeliefert werden.(rcp)