Zehen bei Dreh abgefroren: Stephen Dürr im Spital

Bei Dreharbeiten in Norwegen sind Schauspieler Stephen Dürr die Zehen abgefroren. Es drohte die Amputation.

Von Amputation war die Rede

"Alles was zählt"-Star Stephen Dürr hatte sich bei den Dreharbeiten einer deutschen Marineserie "True North Arctic" Blizzard in Norwegen schwere Erfrierungen an den Füßen zugezogen. Es herrschten Temperaturen von minus 33 Grad. "Abends im Hotel waren meine Zehen tiefgefroren. Ich habe sie nicht mehr gespürt", erzählte er der "Bild"-Zeitung.Dürr trug zwar warme Kleidung, hatte aber zu wenig Bewegungsfreiheit in seinen Stiefeln. Die Folge: Die Zehen verfärbten sich blau, der Schauspieler wurde umgehend ins Spital eingeliefert.Es drohte die Amputation der Zehen. Inzwischen geht es ihm Besser: Ein Zehn konnte nämlich gerettet werden. "Die Ärzte haben den Fußnagel abgenommen, das tote Gewebe rausgeschabt, den Nagel wieder angenäht", bestätigte er gegenüber dem Blatt.Was mit seinem linken Zeh passiert, ist unklar. "Es dauert, bis klar ist, wie viel Gewebe abgestorben ist", so der Schauspieler. Bis dahin muss er Antibiotika und andere starke Schmerzmittel nehmen.