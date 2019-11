Steuerbetrug? Ehemalige Landesrätin vor Gericht

In der letzten Ära Erwin Pröll war Elisabeth Kaufmann-Bruckberger für das Team Stronach Landesrätin, stolperte aber über die „Seen-Affäre". Gestern musste sie wegen Abgabenhinterziehung vor Gericht.

Prominentes Gesicht am Mittwoch im Wr. Neustädter Gerichtssaal: Elisabeth Kaufmann-Bruckberger (49), die bereits für die FPÖ, BZÖ und Team Stronach tätig war, 2011 im Nationalrat saß und schließlich 2013 Asyl-Landesrätin in NÖ wurde, ehe sie 2015 kurz vor der Abwahl wegen der „Seen-Affäre" zurücktrat, soll Abgaben hinterzogen haben.Rückblick: Die 49-Jährige hatte als BZÖ-Funktionärin Kickback-Zahlungen zu Jörg Haider nach Kärnten gebracht. Für die 700.000 Euro wurde eine Scheinrechnung ausgestellt, aber keine Steuer gezahlt.„Alle wussten von der Scheinrechnung", so Kaufmann-Bruckberger vor Gericht. „Außer das Finanzamt", konterte die Richterin. 133.000 Euro schuldet Kaufmann-Bruckberger somit dem Fiskus. Zweiter Anklagepunkt: Rund 45.000 Euro Überweisung auf ihr Konto ohne jegliche Gegenleistung.Da ein wichtiger Zeuge fehlte wurde der Prozess auf 11. Dezember vertagt.Der mit knapp einer halben Million Euro verschuldeten Ex-Politikerin (Anm.: Finanzamt und Anwaltskosten) drohen eine hohe Geldstrafe und theoretisch bis zu vier Jahre Haft. Es gilt die Unschuldsvermutung.