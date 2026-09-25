i iPhone mit Blumenpracht pixabay.com Tech-Geschichte Steve-Jobs-Video nach 16 Jahren aufgetaucht Das iPhone 4 sorgte 2010 für einen Skandal wegen Antennenproblemen. Nun ist ein verschollenes Video der legendären Pressekonferenz aufgetaucht. Von Technik Heute 25.09.2026, 19:06 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Im Juli 2010 steckte Apple in einer handfesten Krise. Das gerade erschienene iPhone 4 sorgte wegen massiver Empfangsprobleme für heftige Kritik. Der Metallrahmen des Geräts, der erstmals als Antenne diente, führte bei vielen Nutzern zu Verbindungsabbrüchen - sobald man das Smartphone falsch hielt.

Steve Jobs unterbrach damals sogar seinen Urlaub und berief am 16. Juli eine spontane Pressekonferenz ein. Er kündigte an, dass jeder iPhone-4-Besitzer eine kostenlose Schutzhülle erhalten und das Rückgaberecht um 30 Tage verlängert werde.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Wie Macwelt berichtet, ist nun ein bisher verschollener Teil dieser Pressekonferenz nach 16 Jahren wieder aufgetaucht. Während Jobs' Vortrag immer online verfügbar war, galt die 45-minütige Fragerunde als verloren.

Jobs beherrschte den Raum

In dem Video sitzt Jobs gemeinsam mit dem damaligen COO Tim Cook und Hardware-Chef Bob Mansfield auf der Bühne und beantwortet Fragen von Journalisten. Jobs dominiert die Diskussion meisterhaft - er flucht, scherzt und brodelt vor Wut, während er jeden Angriff pariert.

Die Bilder des Tages i ?

Wer das Video nach all den Jahren bei YouTube hochgeladen hat, bleibt ein Rätsel. Selbst damalige Teilnehmer der Pressekonferenz können sich nicht erklären, woher die Aufnahme stammt. Für Apple-Fans ist es ein seltener Einblick in die Krisenmanagement-Künste des legendären Gründers.