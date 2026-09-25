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iPhone mit Blumenpracht
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Tech-Geschichte

Steve-Jobs-Video nach 16 Jahren aufgetaucht

Das iPhone 4 sorgte 2010 für einen Skandal wegen Antennenproblemen. Nun ist ein verschollenes Video der legendären Pressekonferenz aufgetaucht.
Technik Heute
Von Technik Heute
25.09.2026, 19:06
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Im Juli 2010 steckte Apple in einer handfesten Krise. Das gerade erschienene iPhone 4 sorgte wegen massiver Empfangsprobleme für heftige Kritik. Der Metallrahmen des Geräts, der erstmals als Antenne diente, führte bei vielen Nutzern zu Verbindungsabbrüchen - sobald man das Smartphone falsch hielt.

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Steve Jobs unterbrach damals sogar seinen Urlaub und berief am 16. Juli eine spontane Pressekonferenz ein. Er kündigte an, dass jeder iPhone-4-Besitzer eine kostenlose Schutzhülle erhalten und das Rückgaberecht um 30 Tage verlängert werde.

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Wie Macwelt berichtet, ist nun ein bisher verschollener Teil dieser Pressekonferenz nach 16 Jahren wieder aufgetaucht. Während Jobs' Vortrag immer online verfügbar war, galt die 45-minütige Fragerunde als verloren.

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Jobs beherrschte den Raum

In dem Video sitzt Jobs gemeinsam mit dem damaligen COO Tim Cook und Hardware-Chef Bob Mansfield auf der Bühne und beantwortet Fragen von Journalisten. Jobs dominiert die Diskussion meisterhaft - er flucht, scherzt und brodelt vor Wut, während er jeden Angriff pariert.

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Wer das Video nach all den Jahren bei YouTube hochgeladen hat, bleibt ein Rätsel. Selbst damalige Teilnehmer der Pressekonferenz können sich nicht erklären, woher die Aufnahme stammt. Für Apple-Fans ist es ein seltener Einblick in die Krisenmanagement-Künste des legendären Gründers.

tec,25.09.2026, 19:06
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