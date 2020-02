Steven Spielberg hat Angst um Porno-Tochter

Mikaela Spielberg möchte ihr eigenes Geld, ihre eigene Karriere und Sinn im Leben. Ihr Weg: Pornos drehen. Papa Steven macht sich Sorgen.

Mikaela George Spielberg ist 23, hat fünf Geschwister und weltberühmte Eltern. Papa Steven (73) ist eine Regie-Legende, Mama Kate Capshaw (66,"Indiana Jones und der Tempel des Todes") eine berühmte Schauspielerin.Mikaela hingegen hatte bisher nur reiche Eltern und, wie sie selbst sagt, ein Alkoholproblem. Als sie dann eines Tages am Alk fast gestorben wäre, wollte sie etwas ändern. Sie will weder vom Geld ihrer Eltern leben noch in deren Schatten stehen.Früher hätte sie echte Probleme gehabt, weil sie so große Brüste hat. Nun will sie ihre Selbstzweifel wegen ihres Körpers ummünzen in etwas, was sie innerlich stärker macht.Erste Filme hat sie unter dem Namen Sugar Sun auf PornHub veröffentlicht. Als MikaSugar kann man im Netz für 20 Dollar pro Monat regelmäßig neue Bilder und Videos von ihr sehen. Viel Material gibt es noch nicht. Zur Zeit arbeitet Mikaela daran, eine Lizenz als Stripperin in Nashville zu bekommen.Ihre Eltern versuchen, die 23-Jährige zu unterstützen. Laut eines Freundes der Familie sei es Steven und Cate natürlich bis zu einem gewissen Grad peinlich, dass die Sexualität ihrer Tochter in der Öffentlichkeit breitgetreten wird. Trotzdem würden sie ihr nie in den Rücken fallen. Sorgen um den Wirbel, der jetzt entsteht, machen sie sich trotzdem.Mikaela sagte, sie hätte in der Vergangenheit mit Angstzuständen und Mobbing zu kämpfen gehabt. Zusätzlich sei sie bipolar.Zur Zeit lebt Mikaela in Nashville mit ihrem Verlobten Chuck Pankow (50), einem Dartsspieler.