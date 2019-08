Steyr sucht jetzt ein neues Christkindl

Steyr sucht! Und zwar ein neues Christkindl. Was das mitbringen muss und wie man sich bewerben kann – wir sagen's Ihnen!

Und das sind die Aufgaben:

Postalische Bewerbung an:



Eva Pötzl

Geschäftsführerin Tourismusverband Steyr

Stadtplatz 27, 4400 Steyr



oder Mail an:

e.poetzl@steyr.info

Und das muss das Christkindl mitbringen

119 Tage noch sind es bis Weihnachten. Genügend Zeit, um alle Geschenke für den großen Tag zu besorgen. Für das Team um das Steyrer Christkindl wird es allerdings höchste Zeit: Ein neues Christkindl muss nämlich gefunden werden.Gesucht wird nach einer Dame im Alter zwischen 17 und 26 Jahren, die Lust hat in der Vorweihnachtszeit im Original-Christkindl-Kostüm als Weihnachtsbotschafterin in Steyr aufzutreten. Sie wird das Team um Teresa Schweinschwaller – das neue Christkindl aus dem Vorjahr – verstärken.● Den Christkindl-Prolog lernen und vortragen● Märchenstunden im Weihnachtsmuseum abhalten● Rundgänge durch die Stadt machen und Zuckerl an die Kinderverteilen● Als Ehrengast bei zahlreichen Veranstaltungen teilnehmen● Kindergärten und Altenheime besuchen● Und der wichtigste Punkt: "Groß und Klein den Zauber derAdventzeit näher bringen", so der Tourismusverband Steyr.Redegewandt sein, gut mit Kindern können und einigermaßen gut Englisch sprechen. Voraussetzung sind eine Mindestgröße von 165 Zentimetern, da sonst das Kostüm nicht passt.Schriftliche Bewerbungen (inkl. Foto) bitte bis 14. September 2019 an den Tourismusverband Steyr richten (siehe Infobox).(cru)