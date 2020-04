Stille Helden! Sie sind für Euch jeden Tag da

Die Männer von der Müllabfuhr. Gerade in Zeiten der Krise wird vielen bewusst, wie wichtig der Beruf ist, der mitunter ein schlechtes Image hat.

"Unsere Arbeit ist jetzt wichtig"

Weniger Autos bedeutet Erleichterung

Die Menschen klatschen

Sie kümmern sich um unsere Mist, werden aber oft belächelt. Die Männer von der Müllabfuhr. Doch in den Tagen der Corona-Krise zeigt sich, wie wichtig diese Menschen sind.Sie sind nämlich täglich unterwegs, um unseren Müll zu entsorgen.Und das ist gerade jetzt enorm wichtig, weil so viele Menschen zu Hause sind oder von zu Haus aus arbeiten, steigt die Müllmenge in den Privathaushalten. Bei der Linz AG verzeichnet man Mengen, die normal nur zur Weihnachtszeit anfallen.hat mit Kurt Geyer, Kolonnenführer, Linz AG Abfall und einem der Stillen Helden in der Krise gesprochen."Wir, die Kollegen und ich, wissen, dass unsere Arbeit gerade jetzt wichtig ist. Der Abfall muss entsorgt werden, damit er die Stadt nicht belastet. Wenn der Müll nicht abgeholt wird, kann das irgendwann auch die Gesundheit gefährden. Und das wäre jetzt doppelt schlecht", weiß er um die Bedeutung der Arbeit der Männer von der Müllabfuhr.Doch die Zeiten sind anders, das merkt auch Geyer: "Aber ein bisschen komisch ist es, zu wissen, dass viele Menschen daheim sind während man selbst arbeitet."Aber es gibt auch Vorteile: "Es sind zurzeit viel weniger Autos auf der Straße als sonst und wir kommen mit unseren Fahrzeugen leichter durch die Stadt."Und was Geyer besonders freut, ist, dass die Arbeit die sie machen von den Menschen geschätzt wird: "Wir merken auch, dass die Leute froh sind, dass wir unsere Arbeit machen. Immer wieder steht jemand am Balkon oder am Fenster und klatscht. Das freut einen dann schon."