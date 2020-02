Stimme weg! Lana Del Rey sagt Europatournee ab

Tourveranstalter Live Nation veröffentlichte am Donnerstag ein Statement, in dem die Sängerin die Absage rechtfertigte.

Mit ihrem aktuellen Album "Norman Fucking Rockwell" feierte Lana Del Rey erneut weltweite Chart- und Kritikererfolge. Umso größer nun die Enttäuschung der Fans, dass die bevorstehenden Konzerte in Großbritannien und Europa abgesagt werden müssen."Es tut mir sehr leid, meine Fans so kurzfristig enttäuschen zu müssen, aber diese Krankheit erwischte mich überraschend", ließ die 34-jährige Sängerin in dem Statement ausrichten. Sie habe deswegen ihre "Gesangstimme komplett verloren".Auf Anraten ihrer Ärzte muss sie mindestens vier Wochen pausieren. Bei ihren enttäuschten Fans entschuldigte sie sich: "Ich hasse es, alle im Stich zu lassen, aber ich muss nun rasch genesen".Da sie im Zuge der Tour nicht nach Österreich gekommen wäre, sind heimische Auftritte nicht betroffen.