Erste Weißstörche nisten sich in Marchegg ein

Die Weißstörche sind aus ihrem Winterquartier zurück im Marchfeld. Einige haben sich bereits um das Areal des Schlosses einquartiert.

Meister Adebar hat seine noble Sommerresidenz im Schloss Marchegg (Bezirk Gänserndorf) bezogen: Die ersten Weißstörche sind inzwischen ins Marchfeld und Storchenhaus Marchegg von ihrem Winterquartier zurückgekehrt, heißt es aus dem Storchenhaus Marchegg.Die Störche kommen, wie jedes Jahr am Anfang des Frühlings in die Umgebung rund um das Schloss und das Storchenhaus. Nicht alle residieren dabei im Schloss erklärt Jurrien Westerhoff vom WWF. "In den kommenden Tagen und Wochen werden die weiteren Störche im Schutzgebiet eintreffen, ihre Nester in den alten Eichen einem Frühjahrputz unterziehen und renovieren", so der Experte.Die Auen im niederösterreichischen Marchfeld zählen mit dem Burgenland zu den beliebtesten Brutgebieten des Weißstorches in ganz Österreich. Wie Westerhoff erklärt zählen die Nester der Storchen-Kolonie in den Eichen im Marchfeld jedoch europaweit einzigartig.