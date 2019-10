Störung legt Zugverkehr am Bahnhof St.Pölten lahm

Am Hauptbahnhof in Sankt Pölten geht derzeit gar nichts mehr. Eine technische Störung legt den Öffi-Verkehr lahm.

Geduldsprobe für Öffi-Fahrer am Mittwoch kurz vor Mittag am Hauptbahnhof St. Pölten: Aufgrund einer technischen Störung sind derzeit keine Fahrten im Bereich des Bahnhofs möglich.Laut ÖBB werden Fernverkehrszüge deshalb teils über St. Pölten-Süd umgeleitet, zusätzlich wird auch in Pöchlarn (Melk) gehalten."Züge der Traisentalbahn verkehren nur bis/ab St.Pölten Kaiserwald. Züge der Kremser Bahn verkehren nur bis/ab Viehofen. Wir haben für Sie einen Schienenersatzverkehr zwischen St. Pölten Hbf und Viehofen angefordert. Mobilitätseingeschränkte Fahrgäste, die für ihre barrierefreie Reise Unterstützung benötigen, empfehlen wir dringend, vor Reiseantritt mit dem ÖBB-Kundenservice 05-1717 Kontakt aufzunehmen. Planen Sie in diesem Bereich derzeit 60-120 Minuten mehr Reisezeit ein. Wir bitten um Entschuldigung", heißt es seitens der ÖBB.Es kommt also zu Verzögerungen von bis zu zwei Stunden, ein Schienenersatzverkehr zwischen Pöchlarn und St. Pölten Hauptbahnhof fährt bereits.