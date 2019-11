Strache hielt Rede bei Raucherdemo in Wien

Hunderte Raucher demonstrierten am Samstag vor dem Kanzleramt gegen das neue Rauchverbot. Ex-FPÖ-Chef Strache tauchte als Überraschungsredner auf.

Raucherdemo am Ballhausplatz

Hunderte Gegner des mit November in Kraft getretenen Rauchverbots versammelten sich am Samstag vor dem Kanzleramt am Ballhausplatz. Völlig überraschend trat dort Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache als Redner auf.Der Kampf gegen das Rauchverbot in der Gastronomie war seit je her ein politisches Kernthema von Strache gewesen. Die Aufhebung des Rauchverbots war eine Koalitionsbedingung der FPÖ gewesen.Sein öffentlicher Auftritt mitten in den Ermittlungen rund um das Ibiza-Video sowie die Affäre um Postenschacher bei den Casinos Austria überraschte dann aber doch sehr.Organisiert wurde die Demo gegen das Gastro-Rauchverbot von der Online-Plattform "Room2Smoke" . Diese erklärt sich auf ihrer Website als "überparteilich und unabhängig", Strache bedankte sich auf der Bühne für die "Einladung".Er sei hier "als Bürger" betonte der Ex-FPÖ-Chef. Strache ist zwar von allen Parteifunktionen zurückgetreten, ist aber noch einfaches FPÖ-Mitglied.