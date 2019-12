Wie war das mit Strache, Herr Stronach?

Das Foto eines Treffens zwischen Milliardär Stronach und Ex-FPÖ-Chef Strache sorgte vor Kurzem für Erstaunen. "Heute" begab sich auf die Suche nach den Hintergründen des Meetings – ein Geduldspiel.

Stronachs Brief an "Heute" zum Nachlesen

Eigentlich hatte sich Austro-Milliardär Frank Stronach nach überschaubaren Wahlerfolgen längst aus der österreichischen Politik verabschiedet. Doch Ende November sah man ihn plötzlich lachend mit Heinz-Christian Strache. Die Gerüchte sprossen schnell. Steckt Stronach hinter der eventuell geplanten Strache-Wahlbewegung für Wien. Bezahlt er sie gar?begab sich auf Spurensuche. Über seinen Anwalt lässt Stronach zunächst ausrichten, dass das Treffen keine politische Relevanz gehabt habe und dass er sich auch mit SPÖ-Chefin Rendi-Wagner treffen würde. Mager, die Auskunft.Also besorge ich mir die Handynummer von Stronach, gar nicht so einfach. Als ich sie aufgetrieben habe, rufe ich ihn kurzerhand an – und erreiche ihn am Donnerstagabend. Stronach rauscht da gerade im Auto durchs kanadische Hinterland – die Verbindung ist mies. Dazu kommt: Er fühlt sich im Deutschen spürbar unwohl, ich biete an, ins Englische zu wechseln. Ab dann spreche ich Englisch, er wechselt ständig vom Deutschen ins Englische und umgekehrt – mehrmals im Satz.Zu Beginn des Talks echauffiert sich Stronach lange über die österreichische Medienlandschaft, die wieder viel "nonsense" schreibe. Ich selbst habe zwar noch keine Zeile über ihn verfasst, aber ich füge mich. Mit Erfolg: Stronach wird ruhiger. Zum Fragen komme ich trotzdem nicht: "Mathias, du bist ein guter Junge. Ich versprech', ich ruf dich morgen an!" Er ruft nicht an. Nicht am nächsten Tag, nicht am übernächsten. Aber ich erhalte eine "Nachricht an die Österreicher" (s. u.). Darin erklärt er das Treffen so: "Ich bin bereit, mit jedem Politiker des Landes zu sprechen, die das Wohl unseres Landes fördern." Details will er nicht verraten. Auch nicht auf Nachfrage.