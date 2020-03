Strafe für Eltern und ein vierter Corona-Todesfall

Die Corona-Krise hat auch Oberösterreich weiter fest im Griff. Nun musst das vierte Todesopfer beklagt werden. Es gibt aber auch unbegreifliche Geschichten.

Geldstrafe für Eltern

Die Luft atmet auf

Anzeige nach Corona-Challenge

In Oberösterreich gibt es ein weiteres Todesopfer im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion. Es handelt sich um einen 78-jährigen Mann mit schweren Vorerkrankungen. Er verstarb im Donnerstag im Krankenhaus Steyr.Zwei Elternpaaren droht in OÖ nun eine saftige Strafe. Sie hatten in Alberndorf (Bez. Urfahr-Umgebung) einen Corona-Test verweigert. Nun werden sie angezeigt. Die Strafe beträgt bis zu 1.450 Euro. Mittlerweile zeigten sich die Personen einsichtig, wollen die Test zulassen.Es gibt aber auch positive Nachrichten. Wie in China und in Italien zeigt sich auch in Oberösterreich in der Corona-Krise wenigstens ein kleiner positiver Trend. Die Luft wird immer besser. Merkbar unter den Grenzwerten sind die Luftwerte in der Landeshauptstadt Linz sowohl beim Feinstaub und beim Stickstoffdioxid (NO2).Da kann man nur den Kopf schütteln. In Linz wurden nun zwei Männer angezeigt, die in den Sozialen Netzwerken mit Corona-Challenges prahlten. Die beiden Männer hatten sich dabei gefilmt, wie einer in einem Supermarkt einen Apfel anbiss und dann wieder zurück legte. Danach rollten sie auch noch einem Klopapierrolle im Geschäft aus. Sie wurden angezeigt