Strafen bekannt! Wie viel Real-Stars blechen müssen

Zuspätkommen, Smartphone-Nutzung und sogar Übergewicht. Bei Real Madrid herrschen harte Regeln. Das geht aus dem Strafenkatalog der "Königlichen" hervor, der nun veröffentlicht wurde.

So müssen die Real-Stars etwa 45 Minuten vor Beginn der Trainingseinheit auf dem Klub-Gelände sein. Sollten sie sich um fünf Minuten verspäten, werden gleich einmal 250 Euro fällig, berichtet der spanische TV-Sender, der Einblick in den Strafenkatalog erhalten hatte. Ab einer Viertelstunde werden es dann 500 Euro. Bis hin zu 1.000 Euro. Wenn ein Spieler das Training schwänzt, werden 3.000 Euro fällig.Ebenso 250 Euro müssen die Stars der Madrilenen blechen, wenn sie während einer Behandlung durch den Physiotherapeuten mit ihrem Smartphone spielen. In der Kabine oder dem Mannschaftsbus werden dann 500 bis 1.000 Euro fällig.Ebenso teuer wird es für Star-Kicker, die mit Übergewicht aus der Sommerpause kommen. Zu Beginn werden 250 Euro fällig. Können die überschüssigen Kilos nicht schnell genug abgebaut werden, steigt die Geldbuße bis hin zu 1.000 Euro.Ebenso streng geregelt ist, dass die Real-Stars selbstständig keine Interviews geben oder PR-Termine wahrnehmen dürfen. Bei Pressekonferenzen müssen sie Klub-Kleidung tragen. Hier stehen bis zu 1.000 Euro im Strafenkatalog.Genauso viel kostet es, wenn die Stars an einem freien Tag Madrid verlassen, ohne den Trainer zu benachrichtigen. Spieler, die nicht im Matchkader der "Königlichen" stehen, müssen trotzdem vor dem Spiel in die Kabine kommen und dürfen das Stadion frühestens in der 80. Minute verlassen.