Strafzetteln einfach auf Auto daneben "geparkt"

Bei einem Dauerparker in der Linzer Domgasse stapeln sich die Strafzettel auf der Windschutzscheibe. Nach einem Aufruf im Netz "parkte" die Zettel einfach jemand um.

Suchaufruf auf Facebook

Seit Wochen parkt nun schon ein silberner Chevrolet-Kleinwagen in der Linzer Domgasse in der Kurzparkzone. Ein Ticket zu ziehen hält der Lenker aus dem Bezirk Kirchdorf offenbar nicht für nötig.Die Quittung: Auf der Windschutzscheibe stapeln sich bereits viele Strafzettel. Was auffällt bei dem Dauerparker ist, dass auf der Heckscheibe ein Sticker mit der Aufschrift "Ultras Regensburg" klebt.Wie aus Fußballkreisen bekannt ist, pflegen die Fans aus Regensburg eine Freundschaft mit den Anhängern von Zweitligist Blau Weiß Linz.Deshalb dürfte nun auch ein Linzer Fußballfan einen Suchaufruf auf Facebook gestartet haben. So schreibt der User: "Liebe Ultras Community, dieses Auto steht schon seit einiger Zeit in unserer Straße. Vielleicht kennt ja jemand jemanden der den/die BesitzerIn kennt."Laut seinen Aussagen dürfte der Wagen auch schon seit dem Derby zwischen den OÖ Juniors und Blau Weiß Linz dort parken. Und dieses fand bereits am 15. September (!) statt.Diesen Aufruf dürfte jemand zu wörtlich genommen haben. Denn wie ein-Lokalaugenschein am Donnerstag zeigte, hatte jemand sämtliche Strafzettel einfach auf ein daneben geparktes Auto übertragen.Derjenige hat sich mit dieser Aktion aber gehörig verzettelt. Denn die Strafen werden dem Kirchdorfer trotzdem nicht erspart bleiben.In der Servicestelle für Parkstrafen ist der Fall schon länger bekannt. "Wir stehen mit dem Lenker in Kontakt und arbeiten an einer Lösung", hieß es von Seiten der Servicestelle.