Bombe am Strand von Barcelona gesprengt

Alarm an einem der beliebtesten Strände Barcelonas: Am Montag wurde eine Bombe im Meer kontrolliert gesprengt.Die Vorrichtung schien etwa 80 Jahre alt zu sein und aus dem spanischen Bürgerkrieg von 1936-39 zu stammen, so die Bürgerwehr. Ein nicht diensthabender Polizeitaucher fand den Sprengsatz am Sonntag 25 Meter vom Ufer entfernt, in einer Tiefe von etwa 3 Metern. Er schwamm zufällig dort vorbei. Er schlug Alarm, der Strand wurde sofort evakuiert.Noch in der Nacht auf Montag reisten Spezialeinheiten der spanischen Armee von Cadiz (Andalusien) nach Barcelona. Am Montag dann verfrachteten sie die Bombe in tiefere Gewässer, wo sie in rund 45 Metern Tiefe gegen 15:35 kontrolliert gesprengt wurde.