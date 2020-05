Strandbar Herrmann feiert doppeltes Opening

Am kommenden Samstag öffnet die Strandbar Herrmann ihre Pforten – vorerst aber nur online. Am 15. Mai folgt dann das "echte" Opening.

Die Wiener Strandbar Herrmann freut sich schon auf die Eröffnung am 15. Mai. Um die Wartezeit zu verkürzen, haben sich die Strandbar Herrmann, die Beachbar Bregenz und die Sandburg Linz zusammen getan und veranstalten gemeinsam am 9. Mai einen Online Event: Das "1. Online Strandbar Opening - Wien/ Linz/ Bregenz".Bei dem Event werden jeweils DJs von jeder Location live streamen, eine eigene Kamera-Regie sorgt für interessante Bilder. Alle 45 Minuten wechselt die Location. Auch die Zuschauer werden über Zoom mit eingebunden und können zeigen, wie sie den Sound finden.Gestartet wird um 17 Uhr mit DJ F.A.B. und GK Studio Flamenco Guitar in der Beachbar Bregenz. Ab 17.45 Uhr heißt es dann "Strand küsst Bar mit Oliver David" in der Sandburg. Um 18.30 Uhr ist dann die Strandbar Herrmann mit DJ Max Doblhoff aka Mdgroove an der Reihe. Ab 19.15 Uhr geht es mit "Strand küsst Bar mit JackTheBusch" in der Sandburg weiter, um 20 Uhr folgt wieder die Beachbar Bregenz mit DJ F.A.B. und GK Studio Flamenco Guitar. Den Abschluss bestreitet dann ab 20.45 Uhr die Strandbar Herrmann mit den DJs der Wiener Mischung."Wir freuen uns auf den gemeinsamen Online-Event, ich bin schon gespannt wie unsere DJs zusammenpassen werden und was für Videos die Zuschauer schicken werden. Urlaubsstimmung gibt es nicht nur am Meer, sondern auch am Donaukanal, an der Donau und am Bodensee!", so Rudi Konar von der Strandbar Herrmann.