"Stranger Things" verrät, dass Hopper noch lebt

Ein neuer Trailer der 4. Staffel von "Stranger Things" bestätigt, was viele Fans längst vermutet haben. Hopper ist am Leben.

Chief Hopper (David Harbour) ist am Leben. Dieses offenen Geheimnis wurde am Wochenende auch den letzten Zweiflern offenbart. Sein vermeintlicher Heldentod in der letzten Folge der dritten Staffel von "Stranger Things", bei dem er sich selbstlos opferte, war für viele Fans ein großer Schock. Doch schon wenige Minuten später wurde angedeutet, dass er sich in einem Gefängnis in Russland befinden könnte.Der neue Trailer zur kommenden 4. Staffel bestätigt das nun. Der kurze Clip zeigt ein verschneites Gulag, in dem Gefangene eine Eisenbahnstrecke bauen müssen. Einer von ihnen ist Hopper.Viel mehr wurde zur vierten Staffel der Erfolgsserie noch nicht verraten. Wann sich Fans darauf freuen dürfen, ist noch nicht bekannt.