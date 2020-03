Corona-frei? Streaming-Tipps für Daheimbleiber

Binge-watchen bis die Krise vorbei ist: Wer seine Freunde vermisst, kann ja auf "Friends" umsteigen. Oder per Fernbedienung verreisen.

Essen und Reisen

Musik & Kultur

: Mit Rachel, Ross, Phoebe, Joey, Chandler & Monica ist man immer in bester Gesellschaft. Alle 236 Episoden laufen exklusiv auf Amazon.(Extended): Das Wiedersehen mit Mittelerde dauert in den Lang-Versionen der sechs Filme fast 24 Stunden. (Netflix)Die Saga um die Winchester-Brüder Dean und Sam und ihre Rettung von Himmel und Erde macht einem lange Freude! (Über 300 Folgen, Amazon)Mehr keimfreien Familienanschluss bei extremem Kaffeeverbrauch als bei Lorelai und Rory gibt es nicht. (149 Episoden & vier Filme, Netflix)Diese Freunde haben ein Treffen echt verdient! Original "Star Trek", "TNG", "Voyager", "DS9" und "Discovery" laufen auf Netflix, nur "Picard" auf Amazon: Starköchin Samin Nosrat erklärt an atemberaubenden Plätzen, warum uns Essen eigentlich schmeckt. (Netflix)Keiner schafft es, uns fremde Küchen besser näherzubringen als er! (RTL Living/Amazon)Die Reisen des euphorischen Phil Rosenthal sind schlichtweg köstlich (Netflix)Der Vorteil von gestreamten Konzerten: Der Sound, die Sicht und die Verpflegung sind besser!"Santana live in Montreux": Bei der Show in der Schweiz spielt der Gitarrengott fast die gleiche Setlist, die es nächste Woche auch in Wien gegeben hätte. (Amazon)"Maria by Callas": Diese Dokumentation blickt hinter die Fassade der wohl größten Sopranistin aller Zeiten. (Amazon)"Miss Americana": Ist Pop-Superstar Taylor Swift tatsächlich einer der nettesten Menschen der Welt? Laut dieser Tour-Dokumentation offenbar ja! (Netflix)