Streit: Baseballspieler griff zu Schläger

Ein leidenschaftlicher Baseballspieler musste gestern in Wr. Neustadt auf die Anklagebank. Denn bei einer Zustellung im Mai war der 29-Jährige aus dem Nahen Osten zu leidenschaftlich ans Werk gegangen.Rückblick: Bei einer Lieferung in Brunn/Gebirge (Bezirk Mödling) fand der 29-Jährige die Firmenadresse nicht, parkte vor einer Hauseinfahrt. Just in diesem Moment kam der gestresste Hausbesitzer von einem Arztbesuch, weil er noch etwas vergessen hatte, erblickte die versperrte Einfahrt und hupte. Ein „nettes" Wort ergab das andere, schließlich griff der 29-Jährige zu seinem Baseballschläger, der Ukrainer fühlte sich bedroht, zeigte den 29-Jährigen an.„Ich wollte nur die Adresse googeln, habe dort nicht geparkt. Und als Spieler habe ich Schläger, Handschuh und Ball immer im Fahrzeug. Ich hatte den Schläger in der Hand und habe ihn nach hinten gegeben", so der Angeklagte vor Gericht.Richterin Birgit Borns zeigte viel Fingerspitzengefühl und rang dem 29-jährigen Baseballspieler eine Entschuldigung ab. Somit war der Weg frei für eine Diversion (). Allerdings muss der Staatsanwalt der Diversion noch zustimmen – somit: nicht rechtskräftig.