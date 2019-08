Vor 30 ' Streit bei Copa Cagrana endete mit Messerstich

(Symbolbild) Der Blick von der Reichsbrücke auf die Copa Cagrana und den DC Tower bzw. die Donaucity Bild: Kein Anbieter/picturedesk.com

Im Zuge eines Streits ist ein 19-Jähriger in den frühen Morgenstunden des Sonntags in Wien-Donaustadt niedergestochen worden.

Zwei junge Männer im Alter von 17 und 19 Jahren waren aus unbekannter Ursache gegen 5.00 Uhr früh an der Copa Cagrana in Wien-Donaustadt in Streit geraten.



Der 17-Jährige zog im Zuge des Streits ein Messer und stach seinem 19-jährigen Kontrahenten damit in den Rückenbereich, bevor er zunächst flüchten konnte.



Der Verdächtige – er ist wie das Opfer syrischer Staatsbürger – konnte kurze Zeit später festgenommen werden. Das verletzte Opfer wurde von der Wiener Berufsrettung in ein Krankenhaus gebracht. Es bestand keine Lebensgefahr.



(hos)