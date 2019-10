Streit eskalierte: Mann durch Gaspistole verletzt

Abendlicher Polizeieinsatz in Salzburg. Bild: picturedesk.com/APA - Symbolfoto

In Salzburg eskalierte am Dienstagabend ein Streit in einer Wohnung. Dabei soll ein 38-Jähriger durch einen Schuss aus einer Gaspistole verletzt worden sein.