Streit in Lokal eskalierte – Trio trat auf Mann (46) ein

Zwei Männer und eine Frau sollen in der Nacht auf Sonntag im Bezirk Leoben auf einen Steirer eingetreten und ihn schwer verletzt haben. Das Opfer liegt im Krankenhaus.

Gegen 03.00 Uhr kam es in einem Lokal in Eisenerz zu einem Handgemenge zwischen einer 21-Jährigen, deren Freund (30) und einem 46-Jährigen sowie einem 29-jährigen Oberösterreicher.Die Gäste des Lokals konnten die Auseinandersetzung aber vorerst schlichten. Kurz darauf gingen die 21-Jährige und die beiden Männer nochmals auf den 46-Jährigen los.Dabei kam der Mann laut Polizei zu Sturz. Als der Steirer am Boden lag, trat das Trio auf ihn ein und ergriff anschließend die Flucht.Aufgrund von Zeugenaussagen konnten die Tatverdächtigen aber rasch ausgeforscht werden. Der Schwerverletzte wurde von seiner Freundin in das LKH Bruck an der Mur eingeliefert.Von dort wurde der 46-Jährige weiteter in das LKH Leoben überstellt. Die Tatverdächtigen sowie das Opfer konnten noch nicht einvernommen werden. Die Ermittlungen laufen.