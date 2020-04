Streit in Stiegenhaus endet mit Messerstich

Eine Auseinandersetzung endete am Freitag in Favoriten blutig. Der Angreifer wurde von der Polizei festgenommen.

Gestern, Freitag gerieten sich gegen 17 Uhr zwei Männer im Stiegenhaus eines Wohnhauses in der Davidgasse (Favoriten) in die Haare. Laut Angaben der Polizei verfolgte ein Wiener (30) seine Ex-Freundin, der Schwager der Frau stellte sich dazwischen. Daraufhin zückte der 30-jähriger ein Messer und ging auf seinen 39-jährigen Kontrahenten los.Dieser erlitt diverse Schnitt- und Stichverletzungen und wurde in einen Krankenhaus gebracht, Lebensgefahr bestand aber keine. Der Angreifer ergriff noch vor dem Eintreffen der Polizei die Flucht. Er wurde jedoch etwas später am Lerchenfelder Gürtel (Ottakring) angehalten und festgenommen.