Streit mit Frau macht Mann (81) zu Geisterfahrer

Ein Lkw-Fahrer stoppte einen Geisterfahrer aus Oberösterreich. Der 81-Jährige hatte auf der Autobahn umgedreht, weil er sich mit seiner Frau stritt.

Lkw-Fahrer stoppte die Geisterfahrt

Angehörige holten verwirrtes Ehepaar ab

Ähnlicher Fall vor einer Woche

Sie wollte in Richtung Kroatien, er zurück nach Linz. Der Streit darum machte den 81-Jährigen zum Geisterfahrer.Die ganze Geschichte: Der Pensionist aus Haid (Bez. Linz-Land) und seine Gattin waren am Dienstagvormittag auf der S6 (der Semmering Schnellstraße) unterwegs. Knoten St. Michael in der Obersteiermark hielt er laut Polizei plötzlich sein Auto an, drehte um – und fuhr als Geisterfahrer weiter.Ein Lastwagenfahrer, der die gefährliche Situation sofort erkannte, reagierte blitzschnell – er stellte seinen Lkw quer und stoppt so die Geisterfahrt des 81-Jährigen nach gut 100 Metern. Der Pensionist aus Oberösterreich stoppte sein Auto, um nicht mit dem Lkw zu kollidieren.Die alarmierte Polizei (Autobahnpolizeiinspektion Gleinalm) befragte den Oberösterreicher, führte auch einen Alko-Test durch. Der war zwar negativ, allgemein machte aber der Lenker "einen verwirrten und orientierungslosen Eindruck", so Polizeisprecher Markus Lamb im Telefonat mitWas hat den 81-Jährigen dazu gebracht, auf der S6 umzudrehen? Laut Polizei gab es einen Streit zwischen ihm und seiner Gattin, in welche Richtung gefahren werden soll. Sie wollte Richtung Kroatien, er zurück nach Linz. "Da hat er dann einfach umgedreht", so Lamb.Nachdem auch seine Gattin nicht in der Lage war, das Fahrzeug zurück nach Linz zu lenken, wurden Angehörige des Ehepaars verständigt, die die beiden schließlich an einer Raststation abholten. Das Auto der beiden Oberösterreicher wurde abgeschleppt.Der 81-Jährige wurde bei der Bezirkshauptmannschaft Leoben und der Staatsanwaltschaft Leoben angezeigt.Einen ähnlichen Fall – nämlich, dass ein Lkw-Fahrer eine Geisterfahrt stoppte – gab es übrigens in Oberösterreich bereits eine Woche zuvor. Eine 78-Jährige aus dem Bez. Kirchdorf an der Krems war falsch auf die Pyhrnautobahn A9 aufgefahren , bei Ried im Traunkreis konnte sie angehalten werden. Ihr wurde der Führerschein abgenommen.Mehr News aus Oberösterreich auf Facebook