Streit um Fliesenboden: Bauarbeiter zieht Messer

Auf einer Baustelle in Wien-Margareten eskalierte am Mittwoch eine Auseinandersetzung zwischen zwei polnischen Arbeitern.

Mit Stanleymesser verletzt

Auf einer Baustelle in der Pilgramgasse (Wien-Margareten) eskalierte am Mittwochvormittag eine Auseinandersetzung zwischen zwei Arbeitern.Grund des Streits war ein frisch verlegter Fliesenboden. Während der eine Arbeiter (48) diesen mit einer Metallstange abgesichert hatte, missachtete der andere (60) die Absperrung.Bei dem Streit zückte 60-jährige Arbeiter aus Polen plötzlich sein Stanleymesser und verletzte seinen Landsmann im Gesicht.Die verständigten Polizisten konnten den 60-Jährigen noch vor Ort festnehmen und sein Messer sicherstellen. Der 48-Jährige wurde mit zwei Schnittverletzungen von der Berufsrettung Wien in ein Krankenhaus gebracht.