Prügel-Opfer attackiert Polizist in Rettungswagen

Gegen 6.40 Uhr wurden Polizisten in eine Wohnung in Wien-Neubau wegen einer Auseinandersetzung zwischen einem Mann und einer Frau gerufen.

Am Schauplatz am Urban-Loritz-Platz eingetroffen gab eine 24-jährige Bulgarin den Beamten gegenüber an, von dem Mann, ein 23 Jahre alter Österreicher, ins Gesicht geschlagen worden zu sein.Bei der Erstversorgung im Rettungswagen fing die Frau laut Bericht der Wiener Polizei jedoch plötzlich zu toben an.Bei dem Versuch die Frau zu beruhigen, schlug sie nach einem Polizisten und versuchte gegen sein Knie zu treten. Dem Beamten gelang es auszuweichen, er blieb unverletzt.Die Bulgarin wurde daraufhin vorläufig festgenommen. Sie wurde in einem Spital untersucht, wobei eine Verletzung im Gesicht diagnostiziert wurde.Nach der Einvernahme wurde sie über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien auf freiem Fuß angezeigt. Auch der Mann wurde wegen des Verdachts der Körperverletzung angezeigt.