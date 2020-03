Streit zwischen Wien und Enns, wer älteste Stadt ist

Schon lange gilt Enns als die älteste Stadt Österreichs. Nun will aber plötzlich Wien das "Recht", die älteste Stadt zu sein, für sich beanspruchen.

Vor zwei Tagen verkündete der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig, dass die Bundeshauptstadt auch die älteste Stadt des Landes ist.Bewiesen soll das durch eine Bronzetafel sein, die nun entschlüsselt wurde. Demnach soll Wien zwischen 150 und 250 n. Chr. schon existiert haben.Das gefällt Enns (Bez. Linz-Land) natürlich gar nicht. Denn dort ist man fest davon überzeugt, die älteste Stadt Österreichs zu sein. Denn, so Gottfried Kneifel, der Obmann des Vereins Museum Lauriacum (so hieß Enns früher): "Wir sind nachweislich die älteste Stadt".Enns habe das Original der Stadtrechtsurkunde – und die datiert aus dem Jahr 1212. Enns sei zudem die Nachfolgestadt von Lauriacum und die sei 212 n.Chr. gegründet worden. Man sei also mit Sicherheit die älteste Stadt Österreichs.Wien hingegen habe sein - offizielles – Stadtrecht erst seit 1221, also neun Jahre später als eben Enns.