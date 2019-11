Strenges Singverbot nach OP für Miley Cyrus

Als die Sängerin vor einigen Wochen wegen einer Mandelentzündung im Spital war, entdeckten die Ätzte noch etwas.

Wie dasberichtet, wurde während des eigentlich routinemäßigen Spitalsaufenthaltes der 26-Jährigen ein Problem an ihren Stimmbändern entdeckt. Um was genau es sich dabei handelt, wurde nicht spezifiziert.Wie mehrere Quellen bestätigen, soll sie das Problem schon seit mehreren Jahren unwissend mit sich herumgeschleppt haben. Eine Operation an den Stimmbändern sei unausweichlich. Um eine komplette Ausheilung zu garantieren, muss der Popstar im Anschluss daran mehrere Wochen schweigen. Ein rigoroses Sprechverbot also.Damit sind auch die Arbeiten an einem neuen Album, an dem Miley Cyrus nach der Trennung von Liam Hemsworth bastelte, vorerst auf Eis gelegt. Wie das "People"-Magazin ebenfalls mit Verweis auf eine Quelle berichtet, soll es der Sängerin aber gut gehen und sie werde nächstes Jahr besser denn je zurückkehren.