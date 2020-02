Streunender Hund sorgte für Polizeieinsatz

Zwischen Kirnberg und Mank streunte stundenlang ein schwarzer Hund auf der Straße herum, erst die Polizei konnte den Streuner einfangen.

Vermutlich seit Dienstag streunte ein schwarzer Mischlingsrüde mit Halsband auf der Straße zwischen Kirnberg und Mank (Bezirk Melk) herum, fiel mehreren Autofahrern auf und wurde mehrfach bei der Polizei gemeldet.Die Polizisten nahmen die Tierrettung am Mittwoch dann selbst in die Hand, konnten gemeinsam mit freiwilligen Helfern den Hund einfangen und in Sicherheit bringen. Der Mischling hatte keine Marke am Halsband, wurde dann von der Tierärztin untersucht, dürfte schon über zehn Jahre alt sein und an einem Tumor leiden.Der Streuner wurde dann ins Tierheim nach St. Pölten gebracht. Weil derzeit noch die Suche nach dem Besitzer läuft, wollte das Tierheim vorerst leider kein Foto von dem Tier zur Verfügung stellen. Auf Facebook kursiert aber eine private Aufnahme vom noch streunenden Hund.