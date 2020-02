Stromausfall in zwei Bezirken: Nichts ging mehr

In Teilen der Josefstädter Straße fiel am Dienstagmorgen der Strom aus. Die Ampeln funktionierten nicht mehr und auch die Geschäfte konnten keine Kunden mehr bedienen.

Am Dienstag kam es gegen 9.45 Uhr in Teilen der Wiener City und in der Josefstadt zu einem Stromausfall.-Leserreporter waren vor Ort und berichteten, dass die Ampeln ausgefallen sind: "Die Geschäfte haben keine Kunden mehr hineingelassen, weil die Kassen nicht funktionierten."Laut einer Sprecherin der Wiener Netze waren etwa 800 Haushalte im 1. und 8. Bezirk betroffen. Man arbeitete auf Hochtouren an der Behebung des Problems.Kurz vor 11 Uhr gab es dann Entwarnung: Die Stromversorgung wurde wiederhergestellt. Grund für den Ausfall war laut Wiener Netze eine Baufirma, die bei Arbeiten offenbar die Versorgung kappte.