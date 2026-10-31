i Ein Stromschlag im Hotelpool wurde dem Lufthansa-Mitarbeiter und einem Slowaken zum Verhängnis. iStock/DaniloAndjus Auch Urlauber aus Slowakei tot Stromschlag in Luxus-Hotel tötet Lufthansa-Mitarbeiter Ein Flugbegleiter der Lufthansa ist bei einem Zwischenstopp in Indien gestorben. Er starb möglicherweise durch einen Stromschlag im Hotelpool. Von Newsdesk Heute 31.10.2026, 22:28 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eine Tragödie ereignete sich in einem Luxushotel in der indischen Stadt Bengaluru. Ein deutscher Lufthansa-Flugbegleiter ist dort nach einem Unfall ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei könnte ein Stromschlag im Pool des Hotels die Todesursache sein.

Auch ein zweiter ausländischer Hotelgast, ein Slowake, starb bei dem Vorfall. Die beiden sollen im Pool des Hotels im dritten Stock schwimmen gegangen sein, als es zu dem tödlichen Unglück kam.

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Wie die dpa berichtet, bestätigte die Lufthansa in Frankfurt den Tod des Flugbegleiters während eines Zwischenstopps. Die polizeilichen Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern noch an.

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Weitere Personen verletzt

Bei dem Vorfall wurden auch ein weiterer Hotelgast sowie ein indischer Poolmitarbeiter verletzt. Sie wurden zunächst im Krankenhaus behandelt, sind aber mittlerweile außer Gefahr.

Der Pool des Luxushotels bleibt indischen Medien zufolge zunächst wegen Wartungsarbeiten geschlossen. Das Hotel sagte zu, die Ermittlungen der örtlichen Behörden in vollem Umfang zu unterstützen.

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Bengaluru, das früher als Bangalore bekannt war, gilt wegen der großen Anzahl an IT-Unternehmen als das "Silicon Valley" Indiens. Es ist ein beliebtes Ziel für internationale Fluggesellschaften.