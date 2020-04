Softdrinks wie Cola können unfruchtbar machen

Frauen und Männer, die einen Kinderwunsch haben, sollten nicht regelmäßig Softdrinks trinken. Das hat eine Studie nun herausgefunden.

Wer Kinder bekommen möchte, sollte besser auf den Konsum von Cola verzichten. Denn dieser kann die Familienplanung negativ beeinflussen, wie Wissenschaftler herausgefunden haben.Die Wirkung ist dabei nicht nur statistisch relevant, sondern recht ausgeprägt. Forscher in Bosten testeten die Effekte an 3.823 Frauen und untersuchten sie und ihre Partner ein Jahr lang. Nun ist ihr Ergebnis in einer Studie von der School of Medicine publiziert worden.Nicht nur Cola, auch andere Softdrinks scheinen die Fruchtbarkeit einschränken zu können, und das massiv: Bei Frauen um 20 Prozent, bei Männer um sogar durchschnittlich 33 Prozent, wenn sie mindestens einen Softdrink pro Tag konsumierten. Zuckerhaltige Smoothies, Fruchtsäfte oder Diät-Versionen haben dagegen keinen merklichen Einfluss.