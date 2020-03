Sturm-Fans bedanken sich bei Kassiererinnen und Co.

Die Corona-Pandemie versetzt das Land in Stillstand. Menschen in Berufen wie Supermarktangestellte arbeiten aber tapfer weiter – die Sturm-Fans danken es ihnen mit rührenden Plakaten.

Aufgrund der Coronavirus-Pandemie steht das Leben still in Österreich. Menschen sollen zuhause bleiben, auch Restaurants werden geschlossen. Weiter arbeiten müssen aber unter anderem Menschen, die zum Beispiel in Supermärkten oder Krankenhäusern ihr Geld verdienen.Und genau all diesen Menschen dankt nun die die Sturm-Fangruppierung "Kollektiv1909". "Vom Supermarkt bis zum Krankenhaus, was ihr gerade leistet verdient Applaus. Danke!", heißt es auf Spruchbändern, wie eines zum Beispiel vor dem Grazer Krankenhaus aufgehängt wurde.Was für eine großartige Geste in diesen schwierigen Tagen!